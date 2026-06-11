埼玉県川越市で無許可で建設されたモスクが違法建築と認定され、市が撤去を求めている。申請手続きが行われないまま建設が進められ、住民からも不安の声が上がる中、市は使用停止などの措置を取りつつ、早期の解体を求めている。中に入れないモスク埼玉県川越市に建つドーム型の屋根が特徴的な白い建物。イスラム教の礼拝堂「モスク」だ。建物に近づいてみると「CLOSED」と書かれ、中には入れないようになっていた。違法建築として