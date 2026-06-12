志村けんやハリー・ポッターなど著名人、有名作品をテーマにした「ダンボール影アート」が大きな話題となり、SNSの総フォロワー数が300万人を超えるアーティスト・黒主厳太さん（25）。ポケモンやNetflixなど超有名企業とのコラボも数多く手掛ける。【写真】「歯が真っ黒、肌はボロボロ」母親のあだ名は「妖怪」幼少期にはネグレクトや、性虐待の経験も…当時の黒主さんや、SNSで大バズりした「ダンボール影アート」などをじっく