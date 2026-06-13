アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、仲介国パキスタンの首相は12日、「合意文書がまとまった」と明らかにしました。アメリカとイラン両国からも合意が近いとの見通しが示されています。トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議について、早ければ今週末にも合意に至るとの認識を示しています。こうした中、仲介国パキスタンのシャリフ首相は12日、自身のSNSで、「最終的な合意文書がまとまった」とした上