スコットランドでの休暇中に撮影した写真にネス湖の怪獣らしきものが写っているのを見つけたアメリカ人観光客が、驚愕している。 【写真】まじか！ネス湖でネッシーを探す石原慎太郎氏 アメリカから休暇で訪れていたニコラス・ウィーガンドさんは、通称ネッシーと呼ばれる巨大な水生生物が生息していると長年噂されてきたネス湖へ向かうツアーバスに乗車した。2026年5月18日に行われた旅行中、ウィ&