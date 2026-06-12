米宇宙開発企業スペースXのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペースXは11日、新規株式公開（IPO）に伴う株式の公開価格を、1株当たり135ドル（約2万1600円）に正式決定したと発表した。新たに発行するのは約5億5555万株で、調達額は約750億ドル（約12兆円）となり、過去最大を更新。12日に米ナスダック市場で取引が始まる。証券コードは「SPCX」。引受先の金融機関