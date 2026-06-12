12日の小野田紀美クールジャパン戦略・知的財産戦略担当大臣の記者会見で、アメリカのトランプ大統領が人気アニメのナルトの主人公に扮した動画をSNSに投稿したことについての質問が出た。【映像】小野田大臣が答えた瞬間記者が「日本のコンテンツ産業の著作権保護の観点から、クールジャパン・知的財産戦略担当大臣として、どのように対応するお考えか」と質問。小野田大臣はまず「ご指摘の投稿については、もちろん承知を