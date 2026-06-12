リサイクルショップやフリマサイトに並ぶ、たくさん遊ばれてボロボロになったリカちゃんたち。安価で売られているその子たちを迎い入れ、もとの個性を活かしたオシャレな姿に生まれ変わらせる動画『中古リカちゃん変身シリーズ』が人気を博している。大人もハマってしまう「リカ活」の魅力と、知っておきたい楽しみ方のコツとは。リカちゃんのヘアメイクカスタムや洋服作りを発信している「ななえさん（＠nanae.2023）」に話を聞