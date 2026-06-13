元サッカー北朝鮮代表で“人間ブルドーザー”の異名を持つ鄭大世が、11日放送のABEMAオリジナルバラエティー『資産、全部売ってみた』に出演。2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会で経験した歴史的大敗の舞台裏を明かし、当時の後悔を涙ながらに語った。【写真】鄭大世の元大韓航空トップCA美人妻・ソヒョンさん同番組は、芸能人が自らの資産を売却しながら新たな夢に挑戦する姿に密着する“人生再スタート応援バラエテ