炎上を繰り返す映画館のマナー問題動画配信サービスの台頭による「映画館離れ」が語られて久しいが、一方でまだまだ娯楽として"劇場体験"が強い集客力を持っていることも確かだ。映画製作配給大手4社が構成する業界団体である「日本映画製作者連盟」の発表によると、2025年の国内映画市場は興行収入2744億5200万円を記録。入場人員も1億8875万6000人に到達するなど、コロナ禍前の2019年に迫る水準まで回復してきている。だが、こう