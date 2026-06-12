スティーヴン・スピルバーグ監督が、「007」シリーズの監督を2度自ら売り込んだが断られ続けたと、ポッドキャスト「The Rest Is Entertainment」で明かした。 【写真】忘れられない衝撃シーン「ジョーズ」で最初にサメに襲われた女優 「ディスクロージャー・デイ」の日本公開を10月に控えるスピルバーグ監督は「『ジョーズ』の大ヒット後、映画プロデューサ&