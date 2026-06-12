夏場にかけて勃発する「職場のエアコン設定温度」問題。投稿を寄せた関西在住の20代女性（事務・管理）は、勤務先の幼稚園でのエアコン問題に頭を悩ませている。今年度から事務室として別の部屋を与えられたという女性だが、コピー機を使うために時々職員室で作業をする必要がある。しかし、その職員室の暑さが過酷だという。（文：篠原みつき）寒がりの上司はそれでも暑くないようだが……職員室におけるエアコンの決定権は、ひと