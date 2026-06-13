【モデルプレス＝2026/06/13】タレントのアンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が、このほど都内で開催された『ガールオアレディ 3』（6月14日よる9時〜放送開始）合同取材に出席。平が、末っ子ならではの恋愛観を明かした。【写真】27歳朝ドラ女優「遠くからでも分かるスタイルの良さ」ショーパンから驚異の美脚◆平祐奈、“婚活ドキュメンタリー”MCで「一緒に恋愛観を学ばせてもらっている」本番組は、結婚願望を持つ20代女性の