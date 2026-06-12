現役時代にユニークな馬名で注目を集め、昨秋に東京競馬場で誘導馬としてデビューしたカラテ（１０歳）が、誘導馬を引退することが６月１２日、分かった。オーナーの小田切光氏は、自身のＸで「運動中に持病の蹄（ひづめ）を痛めてしまい、誘導馬を引退することになりました。現役時代も誘導馬になってからも、たくさんのファンの皆様に愛され、支えられて、本当に感謝しかありません」とつづっている。今後は６月２４日から栃