23歳の会社員のAさんは先日、9歳年上の元上司の女性から相談を受けます。その内容は「しばらく彼氏もいなくてデートの仕方を忘れちゃいそうだから、練習に付き合ってくれたら、すごくありがたいんだけど……助けてくれる？」というものでした。【漫画】「あんなブスと付き合ってんの？」と聞かれた彼の答えは「かわいそうじゃん」初めての恋が壊れた27歳女性また、相談だけでなく、すでに食事とボウリングというプランまで考えて