6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが台本無視で大暴走し、狩野英孝や三四郎・小宮浩信らが慌てふためいた。【映像】村西とおるが放送禁止用語を連発し大暴走する瞬間『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探る