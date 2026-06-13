俳優の賀来賢人（36）＆榮倉奈々（38）夫妻が、お互いを愛称で呼び合う貴重なやりとりを公開した。【映像】賀来夫妻、生活感あふれる自宅＆愛称で呼び合う様子2016年8月に結婚した賀来と榮倉。2017年6月に第1子、2021年2月には第2子誕生を公表していた。賀来は6月2日にXを更新し、Tシャツ姿でカメラに向かってポーズを決める、自宅での榮倉の様子を公開。「榮倉奈々。これすっぴんってやばいなガチで」「テレビの大きさとい