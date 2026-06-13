俳優の趣里の夫でアーティスト・俳優の三山凌輝が、11日放送のABEMAオリジナルバラエティー番組『資産、全部売ってみた』に出演。元サッカー北朝鮮代表の鄭大世と妻・ソヒョンさんの大恋愛エピソードに触れ、「本当にご縁を感じた」と語った。【写真】鄭大世の元大韓航空トップCA美人妻・ソヒョンさん同番組は、芸能人が自らの資産を売却し、新たな夢に挑戦する姿に密着する“人生再スタート応援バラエティー”。第3回には、“