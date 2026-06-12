12日昼前、JR新潟駅南口近くの路上で「腕を切りつけられた人がいる」などと110番通報がありました。近くに通う男子専門学生が、腕にケガをしましたが、警察は先ほど「事件でないことが判明した」と発表しました。現場はJR新潟駅の南口にほど近い新潟市中央区笹口の路上です。警察によりますと12日午前11時20分ごろ、「腕を切りつけられた人がいる」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、ケガをしたと話したのは近くの