陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）女子５０００メートル決勝が行われ、山本有真（２６）＝積水化学＝が圧巻のラストスパートでゴール直前で逆転。１４分５９秒８９で初優勝を飾った。アジア大会代表にも内定した。日本記録保持者の田中希実（２６）＝豊田自動織機＝は１５分０秒９３で２位に終わり、史上初の５連覇はならなかった。衝撃の逆転劇だった。中盤から独走していた田中がそのまま逃げ切るかと