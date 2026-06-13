「筒井康隆、九十歳のあとさき」［著］筒井康隆筒井さんの『自伝』を読んだあと本書を読んだら、最晩年の驚異の食欲美食で、愛妻光子さんと二人三脚で東京と神戸を股に掛けて超高級レストランで一晩数万円から十数万円の驚嘆支出、1年間で預金残高から1千万円が消えた。ヤバイ。急遽（きゅうきょ）「老耄（ろうもう）美食日記」を「老耄倹約日記」に切り替えるも、行く先は高級スーパー、ここでも贅沢（ぜいたく）を超越した爆