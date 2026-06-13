12日の参議院本会議において、個人情報保護法改正案をめぐる質疑が行われ、松本尚デジタル大臣が立憲民主党の郡山りょう議員に対する答弁漏れと氏名の呼び間違いを行い、議場がざわついた一幕があった。【映像】「ダブルミス」の瞬間（実際の様子）本会議では郡山氏が登壇し、個人情報保護法改正案における個人情報の拡散リスクや、要配慮個人情報の取り扱い緩和、差止め請求制度の行方などについて松本大臣に明確な答弁を求め