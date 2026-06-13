タレントの藤本美貴と庄司智春夫妻が１３日放送の自身がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演した。この日のゲストの田村淳は、庄司の先輩であり２人が出会うきっかけとなった。淳と庄司がドライブ中に渋谷のスクランブル交差点で藤本を発見。淳が庄司に「追いかけろ」と指示し、ナンパ。普段は庄司がナンパした女の子から電話番号を聞き、淳がゲットするという流れだったが庄司が「今回だけは譲れません