ここ半世紀にわたるコンピュータの歴史を振り返るサイトは、その題材が身近なせいもあってか、ホームページの黎明期から国内外ともに多数存在している。その多くは個人サイトだが、近年はコンピュータ関連の品をリアルに収集している博物館がオンラインミュージアムと称し、収蔵品を紹介する目的でサイトを立ち上げるケースも増えてきた。今回はこうした中から、主に20世紀中に起きたコンピュータの進化の歴史について、オンライン