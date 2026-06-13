前田大然や旗手怜央らが所属するセルティックは、マーティン・オニール監督を続投させるようだ。混迷を極めたシーズンで最終的に国内二冠へと導いた老将に、来季も指揮を託すという。ただ、続投はまだ発表されていない。今シーズンの苦戦から、セルティックはこの夏の刷新が求められる。すでに、一部の選手は退団へ向かっているようだ。スティーブン・ウェルシュやルイス・パルマ、そして稲村隼翔である。昨年夏に海を渡った