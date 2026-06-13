暑くなるこれからの季節は、涼し気で楽ちんなボトムスを持っておくと快適にお出かけを楽しめそう。今回おすすめしたいのは、40・50代のデイリーコーデに取り入れやすい【GU（ジーユー）】のパンツです。990円とプチプラなのに、着回しが利くのが魅力。スタッフさんのお手本コーデを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。 さらりとしたシャーリング素材が夏らしい 【GU】「シャー