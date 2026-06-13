銃撃事件があった現場＝12日、米南部テキサス州ミッドランド（AP＝共同）【ニューヨーク共同】AP通信によると、米南部テキサス州ミッドランドで12日、銃撃事件があり、1人が死亡、10人が負傷した。容疑者の男（45）は通行人や警察官らに発砲した後、閉鎖された動物病院の建物に立てこもったが、遺体で見つかった。死因は明らかにされていない。負傷者のうち、4人は病院で手術を受けた。容疑者は2日前にも警察官に発砲し指名手