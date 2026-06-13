パラマウント・スカイダンスの映画スタジオにある給水塔とハリウッドサイン＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ワシントン共同】米司法省反トラスト局は12日、メディア大手パラマウント・スカイダンスによる1100億ドル（約17兆6千億円）規模のワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収を承認したと発表した。広範な調査の結果「今回の取引がメディアやエンターテインメント業界の競争を促進し、米国の消費者や労働者の利益をもたらす