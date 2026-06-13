北中米ワールドカップ日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱すると発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集する。遠藤は自身のXを更新し、その中で今回の活動をもって代表を引退することを電撃発表。前回大会の主将で、37歳の吉田麻也（LAギャラクシー）が、緊急事態に見舞われたチームの雰囲気を証言している。大会を配信する「DA