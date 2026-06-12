俳優の広瀬アリス（31）が最新ショットを公開し、ファンから“痩せている”と心配の声が寄せられている。【映像】広瀬アリス、「痩せすぎ」な近影＆「すっぴん？」無防備な姿広瀬はこれまでXで、「髪、めっさ伸びた」とコメントした写真や、「すっぴん？最高すぎる」「すっぴんもべっぴんさんですね」と反響が寄せられた無防備な姿などを発信してきた。広瀬アリス、デコルテあらわなドレス姿を披露も心配の声2026年6月10日の