あらゆるものを賭けの対象にする予測市場プラットフォームのKalshiが、インサイダー取引の疑いで摘発されるユーザーが増加していることを受け、「市場の健全性に関するアップデート」を実施すると発表しました。アップデートにはインサイダー取引や市場操作のリスクが高い市場に独自のリスクスコアを割り当てるほか、一定のスコアを持つ市場についてはユーザーの雇用情報を収集して潜在的なインサイダーを検出することが含まれます