買い物中に、店員さんから失礼な態度をとられた経験がある人も。見た目で判断されたと思ったら、嫌な気持ちになりますよね……。今回は、そんな店員さんにある仕返しをした人のエピソードをご紹介します。「二度と来ません」「某ブランドのデパコスを買いに行ったときのこと。ある店員さんが、めちゃめちゃ塩対応で……。当時の私は20代だったのだけど、童顔だから学生だと思われたのか、ノーブランドの服を着ていたから、テスター