「スペースX」が史上最大規模のIPOに踏み切る。これによって創業者のイーロン・マスク氏は、史上初の個人資産1兆ドル超え「兆万長者（トリリオネア）」に上りつめる見込みだ。だが、じつはこれほど創業者に有利で、投資家に不利な株式公開も珍しい。マスク氏が絶大的な権力で支配する「宇宙帝国」の知られざる正体を、『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が明かす。この記事の前編を