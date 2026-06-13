遅刻をするな」「納期を守れ」――言っていることは間違っていない。それなのに、なぜかハラスメントと認定される。多くの事案を見てきた著者が気づいた、「正しい内容」が「攻撃」に変わる瞬間とは。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の