NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。シックな私服ショットを披露した。「六本木でのお仕事前」中川さんは、「六本木でのお仕事前」といい、ブラックコーデに白いトートバッグを合わせた着こなしで微笑む姿など11枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いトップスとシアー感のある黒いロングスカートを着用。髪の毛をおろしたヘアスタイ