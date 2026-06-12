アメリカによるイランへの攻撃開始から100日以上が経過する中、トランプ大統領の奔放な行動は「自己顕示欲の表れではないか」と注目を集めている。【映像】物議を醸したトランプ氏の「ナルト風」動画ニュース番組『わたしとニュース』では、国際政治学者の三牧聖子氏とともにトランプ政権の現状や支持率低下の背景、中間選挙への見通しについて考えた。■プロバスケ観戦でブーイング…奔放な行動と支持率低迷奔放な行動が目