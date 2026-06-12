韓国がチェコを2-1で下した一戦が話題北中米共催ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。グループAの初戦で韓国代表がチェコ代表を2-1で下した。韓国が白星発進となったなかで、英紙「ザ・サン」は「目立った空席にファンも憤慨」とスタジアムの空席問題を報じた。メキシコのハリスコ州にあるグアダラハラスタジアムで行われた一戦は勝利した韓国サポーターによる大声援が響いたが、一方で空席も目立った。ザ・