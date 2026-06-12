6月9日午後、数日間にわたり栃木県宇都宮市の市街地を徘徊していた「クマ騒動」がついに決着。麻酔銃の引き金を引いた磯哲雄さん（64）は、宇都宮動物園の飼育課長で、同日午後2時頃に出勤要請を受けたという。【実際の写真】麻酔銃が胸元に当たった100キロ級のクマ、「頭皮が裂けてにホッチキス30針」2023年・ヒグマに襲われた男性の生々しい傷跡わずか1.8メートルのフェンス越しに熊と相対した瞬間について、「最悪の事態も