昇進、入社、異動、転勤etc.……。いろいろな環境変化があった年度初めの４月から約２ヵ月。「慌ただしさのピークは何とか乗り切った」と胸をなで下ろしている人も多いだろう。しかし「仕事熱心、責任感が強い、周囲から頼られている中堅社員や管理職ほど、今が危ない」と、人形町メンタルクリニック院長の精神科医・勝久寿氏は語る。「『６月病』は、頑張れる人ほど自分では気づきにくい。限界を超えて受診した時には適応障害を超