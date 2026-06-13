人気キャラクターの展示を見るために、東京・豊洲のイベント会場には多くの若者が集まっていた。6月上旬のある日の夜20時ごろ、サングラスをかけて会場に訪れた一組の男女は、仲睦まじい様子で身を寄せながら、薄暗いイベントスペースを回っていた。幻想的な空間でセルフィーのツーショットを撮っていたのは、ニュース番組『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でかつて共演していた、森千晴アナ（26）と佐々木一真元アナ（28