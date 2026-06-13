肌見せの面積が多くなる季節はアクセサリーを存分に楽しむチャンス！ 特にブレスレットは目につきやすく、いつものコーデがぐっと垢抜けて見えるキーアイテムとも言えます。今回は、40・50代の大人の手元にすっとなじむブレスレットを【3COINS（スリーコインズ）】から厳選してご紹介。プチプラでありながら、さりげないディテールが光るデザインで、高見え感もたっぷりです。 シンプルに映えるオ&