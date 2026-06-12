「親しき仲にも礼儀あり」とは言われますが、気を許した関係だからこそやってしまいがちな行為で、関係が壊れてしまうこともあります。あなたは、パートナーにこんなことをしていませんか？【マンガ】実父が倒れ「子どもにご飯を食べさせて」と夫にLINE→帰宅した妻が見た“まさかの光景”…夫婦が終わる行為1：「相手の境界線」を壊す前提として、何に対して「許容範囲を超えた行為だ」と思い、怒るのかは人それぞれですが、一緒