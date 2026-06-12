5月31日、ラストツアーの最終公演をもって、活動を終了した国民的アイドルグループ・嵐。メンバーそれぞれの今後が注目されるなか、二宮和也（42）は密かに……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ラストツアーを前に最も精力的に活動していたのが、二宮だ。小誌1月1日・8日号の直撃にも仕事の選び方について「基準は特にないです」と答えていた通り、今年3月にはNetflix配信のWBC特番でスペシャルサポーターを務めるなどマ