元タレント・田代まさしさん（69）が12日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演し、薬物使用が発覚した経緯について言及する場面があった。01年12月に「覚せい剤取締法違反容疑」で逮捕されるなど、多くの不祥事で世間を騒がせてきた田代さん。「どこでバレたんですか?」と質問されると「本人はバレてないと思ってるけど、たとえばやせてくるじゃないですか。ご飯を食べないし、寝