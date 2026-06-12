激しい胃痛や下痢を「ただの不調」と放置し、27歳で倒れて難病「クローン病」と診断された鈴木さん（仮称）。管理栄養士ゆえに過酷な食事制限を瞬時に理解し絶望するも、大学病院で前例のない出産を無事に経験。産後の悪化による救急搬送など壮絶な日々を経て、現在は毎日の鎮痛剤に耐えながら、息子のミニバス指導に情熱を注いでいます。「自分は大丈夫」と過信しない早期受診の大切さを訴える闘病の軌跡です。 ※本記事