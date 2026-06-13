◆米大リーグブルワーズ―フィリーズ（１２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズの右腕Ｊ・ミジオロウスキー（２４）が、本拠のフィリーズ戦に先発し９回を１安打無失点、自己最多の１５三振で完封勝利。防御率１・３４でトップに立った。４回に１安打を許したが、併殺で切り抜け、打者２７人で試合終了。球数９５球で、１００球未満での完封「マダックス」を、なんと準完全試合