嵐の活動終了にともない、30年以上所属していた事務所を退所した大野智（45）。ラストライブを終えた解放感を満喫したのだろう、6月上旬、SixTONESのジェシー（30）、DOMOTOの堂本剛（47）たちとの"慰労会"は朝まで続いた──。【写真を見る】手首までビッシリ…新タトゥー、ナンバープレートのようなタトゥーが見えた大野智、泥酔状態でジェシーとじゃれあう姿、終始にこやかな堂本剛2020年末に嵐が活動休止して以降、大野は