6月10日にハイセンス特別トークイベントが開催された。会場はビックカメラ有楽町店の1階ピロティで、ゲストによるトークセッションや来場客にサイン入りサッカーボールをプレゼントする抽選会が行われ、熱気あふれるイベントとなった。●特設ステージにハイセンスの100V型RGB MiniLEDテレビを設置FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーであるハイセンスが、6月10日にビックカメラ有楽町店で特別トークイベントを開催