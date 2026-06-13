ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間12日、敵地で行われるホワイトソックス戦の先発から外れた。前日のパイレーツ戦で左膝の炎症を負い、途中交代となっていた。デーブ・ロバーツ監督は現地メディアの取材に対し、MRI検査を通して構造上の異常は見られなかったことを伝え、負傷者リスト入りの可能性を否定。12日は大事をとって休養としたものの、今カード中に復帰する見通しを示した。17日の登板予定にも