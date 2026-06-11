若者から絶大な人気を誇る5人組グループYouTuber・コムドット。そのリーダーを務めるメンバー・やまと（28）に関して浮上した疑惑が物議を醸したのだが、これに対する本人の謝罪が火に油を注いでいる。発端となったのは、やまとが6月9日に更新したインスタグラムのストーリーズ。黒のフード付きパーカーを着た茶髪の男が、パーカーのポケットに手を突っ込み、赤い風船ガムを膨らませた姿をしたフィギュアのキーホルダーの写真だっ