米国ではW杯サッカーは関心薄？【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血…ドジャース指揮官は軽症強調もサイ・ヤング賞に悪影響を及ぼす懸念米通信社ブルームバーグは日本時間11日、W杯北中米大会に関する調査結果を発表し、国内の成人の過半数が自宅でテレビ観戦するつもりがないと回答したという。調査は5月下旬に約2000人を対象に行われ、W杯を計55％が「全く見る気がない」「あまり見る気がない」と答え、「確実に見る」と